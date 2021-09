MN - Tonali, l’estate della svolta con Bennacer che, adesso, trema (PODCAST)

L’estate 2021 è stata quella della svolta per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ha prima lottato con tutto sé stesso per rimanere in rossonero, arrivando anche a ridursi lo stipendio pur di favorire la trattativa tra Milan e Brescia, ha ricaricato le batterie e si è presentato a Milanello con un altro spirito, con un’altra attitudine. Gli occhi di Tonali erano diversi e Stefano Pioli lo ha notato, così come lo hanno visto i compagni e la dirigenza.

La fiducia nelle sue doti è cresciuta giorno dopo giorno, tanto è vero che le due gare di campionato giocate in cabina di regia sono state ottime così come sono state ampiamente convincenti le prestazioni con la maglia della nazionale Under 21. Adesso Tonali è davvero un titolare di questo Milan, e ha messo nel mirino la titolarità nel centrocampo milanista.

Ciò andrà a creare una grande rivalità interna con Ismael Bennacer, che fino alla fine dello scorso campionato e anche in estate veniva considerato il titolare della cabina di regia rossonera. Ma se l’algerino non dovesse tornare quello che era prima degli infortuni muscolari…

Ascolta l’analisi nel podcast odierno.