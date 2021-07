MN - Una settimana di fuoco: a ore si definisce Giroud e non solo. Il punto (PODCAST)

Con l’ebbrezza della vittoria dell’Europeo ancora in corpo, non va abbassata la guardia in quel di Casa Milan sul mercato. Le prossime ore saranno quelle della definizione degli ultimi dettagli, burocratici e logistici, per l’approdo di Olivier Giroud a Milano. Il francese attende solo la chiamata del Milan e il programma di viaggio per poi sottoporsi alle visite mediche di rito che lo porteranno ad essere un nuovo calciatore della formazione di Pioli.

Stesso discorso per Brahim Diaz, che si sta allenando con il Real Madrid ma che ha già definito tutto con il Milan. Anche lui è in attesa che i due club si scambino i documenti relativi al prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.

Avanzata, ma non ancora chiusa, la trattativa con il Monaco per Ballo-Touré che dovrebbe essere il nuovo vice Theo Hernandez.