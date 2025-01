MN - Verso Dinamo Zagabria-Milan: nessuna sorpresa dalla rifinitura, ancora out Loftus-Cheek. Le ultime da Milanello

Dopo la rocambolesca vittoria in rimonta in campionato contro il Parma, con due gol segnati nel recupero, per il Milan è il momento di tornare a pensare alla Champions League ed in particolare alla sfida di domani sera in casa della Dinamo Zagabria. In caso di vittoria, i rossoneri chiuderebbero la fase campionato tra le prime otto della classifica e dunque sarebbero qualificati direttamente agli ottavi senza dover fare i playoff. In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, iniziata con un discorso di Sergio Conceiçao alla squadra, alla quale non stanno partecipando gli infortunati Florenzi, Emerson Royal e Loftus-Cheek e nemmeno l'ultimo arrivato Walker che comunque non è in lista UEFA. Si stanno invece allenando in gruppo, anche se non potranno giocare domani, Calabria (squalificato), Jovic e Jimenez (non sono nemmeno loro in lista). Presente con la prima squadra anche Bartesaghi.

CHANCE PER TERRACCIANO - Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa di Sergio Conceiçao che è in programma stasera alle 18.30 a Zagabria (con lui parlerà anche Christian Pulisic), come terzino destro, viste le assenze di Calabria (squalificato), Emerson Royal (infortunato), Florenzi (infortunato), Jimenez (fuori lista UEFA) e Walker (anche lui non è nella lista UEFA del Milan), dovrebbe giocare Terracciano che dovrebbe essere preferito in quella posizione agli adattati Tomori e Musah. In mezzo alla difesa verrà confermata la coppia composta da Gabbia e Pavlovic, mentre a sinistra ci sarà Theo Hernandez.

UN BALLOTTAGGIO IN MEZZO - A centrocampo continua il tour de force per Reijnders e Fofana (quest'ultimo sarà poi assente domenica nel derby contro l'Inter per squalifica) a cui si unirà uno tra Musah e Bennacer. Il tridente d'attacco sarà invece formato da Pulisic a destra, Morata in mezzo e Leao a sinistra.