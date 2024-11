MN - Verso Real Madrid-Milan: Abraham ok, ancora out Gabbia. Camarda non sta svolgendo la rifinitura. Le ultime da Milanello

vedi letture

Torna la Champions League e per il Milan è in programma la gara europea più affascinante, vale a dire quella contro il Real Madrid che è l'unico club ad aver vinto più trofei dalle grandi orecchie del Diavolo (15 a 7). I rossoneri sono a quota tre punti dopo tre giornate e dunque sarebbe importantissimo uscire domani sera dal Santiago Bernabeu con un risultato positivo sia per la classifica che ovviamente per il morale.

In questi minuti è ancora in corso a Milanello la seduta di rifinitura, alla quale sta partecipando regolarmente Tammy Abraham, già tornato in panchina contro il Monza. Presente in gruppo anche Luka Jovic che però non partirà oggi pomeriggio per la Spagna in quanto non è stato inserito in lista UEFA. Oltre ai "soliti" Bennacer e Florenzi, per domani non sarà a disposizione per infortunio nemmeno Matteo Gabbia (lavoro personalizzato in palestra per lui). Non si sta allenando in gruppo, invece, Francesco Camarda (presenti invece Hodzic e Minotti)

BALLOTTAGGIO IN DIFESA - Per quanto riguarda la probabile formazione milanista, in attesa di conoscere le ultime novità dalla conferenza stampa di Paulo Fonseca che è in programma alle 19 a Madrid (con lui parlerà anche Mike Maigan), ci sono dei dubbi in difesa: c'è un ballottaggio a tre per due maglie da titolari tra Pavlovic, Tomori e Thiaw, così come a destra Emerson Royal e Calabria si giocano il posto da terzino destro. A sinistra spazio ovviamente a Theo Hernandez.

TORNA LEAO? - A centrocampo spazio ai "soliti" Fofana e Reijnders, mentre l'attacco dovrebbe essere lo stesso visto sabato in campionato con una sola grande novità: alle spalle di Morata, dovrebbero infatti agire Chukwueze, Pulisic e Leao, con quest'ultimo che potrebbe prendere il posto di Okafor. A meno che Fonseca non decida di coprirsi un po' di più, inserendo Loftus-Cheek da trequartista. A quel punto, ballottaggio aperto tra Chukwueze e Leao (Pulisic è invece certo di una maglia da titolare).