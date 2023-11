Mondiale per Club: ecco quanti punti mancano al Milan. E il montepremi è ricchissimo

Nel 2025 ci sarà il primo Mondiale per Club a 32 squadre. I criteri di qualificazione saranno ufficializzati solo a dicembre, anche se diverse squadre sono già sicure dell'accesso: per l'Italia, oltre all'Inter, ci sarà spazio solo per un club con Juventus, Milan e Napoli in corsa.



Quanti punti servono al Milan

Anche se ufficialmente la FIFA non ha ancora confermato nulla in merito al ranking, è ormai assodato che quello di riferimento prenderà in considerazione i risultati dell'ultimo quadriennio e solo quelli relativi alle gare di Champions League. Nonostante la Juventus sia fuori dalle coppe, i bianconeri mantengono un certo margine di vantaggio rispetto a Milan e Napoli: utilizzando il "ranking FIFA", come detto non ancora ufficiale, la Juve ha 47 punti, mentre i rossoneri 37 e gli azzurri 33. La squadra di Pioli, vincendo le prossime due del girone, scavalcherebbe i bianconeri; il Napoli, invece, dovrebbe arrivare almeno ai quarti per centrare questo obiettivo.

La competizione

Alcune cose sono sicure: per esempio, che parteciperanno 32 squadre e che saranno divise in quattro gironi da otto. Le migliori due andranno a disputare gli ottavi di finale, in partite a eliminazione diretta. Nota anche la location della prima edizione, gli Stati Uniti, e la cadenza quadriennale; non i luoghi e le date, né tantomeno l'esatta collocazione nel calendario internazionale. Certi anche i posti a disposizione della UEFA - 12 - così come alcuni aspetti: le quattro vincitrici delle ultime Champions League sono qualificate di diritto. Manchester City, Real Madrid e Chelsea sono già sicure. Le altre otto europee (nessun Paese può portarne più di due, unica eccezione è l'Inghilterra avendo già due qualificate in quanto vincitrici della Champions) si decidono in base al ranking.

Il montepremi

Il montepremi complessivo si aggira sui 2,5 miliardi di euro, dei quali 2 saranno distribuiti alle 32 società in gara. La sola qualificazione è sufficiente per assicurare all'Inter almeno 50 milioni di euro: alla vincitrice, per la cronaca, ne andranno circa 100. Soldi che, inutile sottolinearlo, si vanno a sommare a quelli derivanti dal percorso in Champions League: per l'accesso agli ottavi di finale, la UEFA ne assegna 9,6, a cui vanno aggiunti i proventi dai risultati del girone in corso e quelli derivanti dal ranking storico e dal botteghino stadio.