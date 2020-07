Nome nuovo dalla Russia: ecco chi è Miranchuk

Aleksej Miranchuk è uno dei nomi tanti nomi seguiti dal Milan in vista della prossima campagna acquisti. Osservato con attenzione dagli scout rossoneri per tutto l’arco dell’ultima stagione, potrebbe rappresentare una ghiottissima occasione per il mercato estivo.

LA TRATTATIVA - L’ultima idea di Milan e Lokomotiv sarebbe quella di provare ad intavolare una doppia operazione che preveda il passaggio di Laxalt ai russi e quello di Miranchuk ai rossoneri. A tal proposito, mercoledi pomeriggio, Maldini e Massara hanno incontrato in sede i rappresentanti dell’uruguayano e l’intermediario russo Pavlovic che aveva il mandato da parte della Lokomotiv per Miranchuk, per metter su le basi della trattativa, a conferma dell’interesse comune di provare a portare a termine l’operazione. Va pero trovata la quadra sulle valutazioni dei due giocatori, il Milan infatti chiede 10 milioni per Laxalt. Le parti in causa si riaggiorneranno tra 10-15 giorni, quando la situazione in Casa Milan sarà più chiara ed un eventuale nuovo manager potrà valutare e dare l’assenso ai termini di questa operazione.

CARATTERISTICHE MIRANCHUK - Miranchuk è un giocatore molto duttile, capace di destreggiarsi praticamente in tutti i ruoli del fronte offensivo: talento Classe ’95, forte tecnicamente e dotato di un mancino fatato, si contraddistingue per le movenze eleganti ed il gran controllo del pallone (anche e soprattutto quando prende velocità), il nazionale russo è per lo più impiegato alle spalle del centravanti ruolo in cui sfrutta le sue capacità nel breve, e tra le linee può muoversi liberamente trovando lo spazio giusto per tentare la giocata e verticalizzare per i compagni. Non è da meno però il suo rendimento quando viene decentrato sull’ala di destra, posizione in cui può giocare fronte alla porta ed ha spazio davanti a se per andare a puntare l’uomo. Quando viene utilizzato sull’out tende a liberarsi dell’avversario e venire dentro al campo, per poi andare a concludere col mancino a giro verso il secondo palo o tentando il suggerimento per il compagno; piccola ma grande peculiarità, quando taglia il campo in accelerazione è molto bravo a tenere la palla incollata al piede senza perdere velocità creando spesso e volentieri la superiorità numerica. Molto bravo balisticamente, a suo carico finiscono praticamente tutti i piazzati della Lokomotiv, Miranchuk è inoltre giocatore capace d’inserirsi bene in zona gol: ben 16 in 31 presenze complessive quest’anno, due dei quali realizzati proprio contro la Juventus nella doppia sfida di Champion’s League.

PERFETTO INCASTRO PER LA FASCIA ROSSONERA? A giudicare dai nomi che vengono rilanciati in questi giorni come potenziali obbiettivi per il ruolo di terzino destro, da Dumfries a Mazraoui fino ad Emerson Royal, giocatori che hanno come peculiarità la grande spinta sull’out, l’eventuale acquisto di Miranchuck potrebbe incastrarsi a perfezione: il russo, come raccontato, è infatti un giocatore che quando viene schierato sull’ala è portato a venire dentro il campo, tagliandolo palla al piede, questo suo movimento libera inevitabilmente la corsia al terzino di destra che ha spazio per sovrapporsi e libertà di essere servito ed andare sul fondo. Nel caso dei terzini citati, gente con gamba importante, avere davanti un esterno cosi sarebbe manna dal cielo.

SPONSOR SPECIALE - Sembra fatto apposta ma ad avere intravisto in lui un potenziale da giocatore di livello, è stata proprio una vecchia conoscenza del mondo Rossonero: Fabio Capello. Don Fabio infatti ,a soli 19 anni, lo fece debuttare nella nazionale maggiore russa nella sfida vinta 4-2 contro la Bielorussia, gara nella quale Miranchuk impiegò solo dodici minuti per andare a segno, Capello che anche di recente lo ha sponsorizzato e ne ha decantato le qualità durante trasmissioni televisive a cui ha preso parte. Biglietto da visita non da poco.