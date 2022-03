Non aver paura di fallire: tutto Kalulu in una cit. E il rinnovo si avvicina (PODCAST)

MilanNews.it

Tra le tante risposte dell'intervista rilasciata da Pierre Kalulu a l'Equipe, principale testata sportiva francese, ve ne è una molto interessante: "Se fosse un rischio di andare al Milan ed essere dimenticato? Sapevo che ci sarebbe voluto del tempo, ma sapevo che avrei lavorato per giocare. Non avevo paura di fallire al Milan. Poteva succedere anche al Lione e sarei stato dimenticato".

Ecco: non aver paura di fallire. Tutto Pierre Kalulu è riassunto in questa frase: qualità, consapevolezza, coraggio, personalità. Il giovanissimo difensore francese è uno dei nuovi e sorprendenti punti cardine del Milan di Pioli in lotta per lo Scudetto. E può ancora crescere tanto.

Nel podcast odierno parliamo di Pierino - così come viene chiamato dai compagni di squadra - e della sua avventura al Milan, pronta a continuare in grande stile con un meritatissimi rinnovo. Ascoltalo cliccando sul banner!