Non è ancora tempo di rivoluzioni: Giampaolo prosegue con le sue idee, convinto di trovare la quadra

Tempo di rivoluzioni? Non al Milan, almeno per il momento. Marco Giampaolo, durante la conferenza di vigilia, è parso motivato sui propri concetti, convinto legittimamente di poter portare avanti le sue idee di calcio nonostante le difficoltà di inizio stagione. Una scelta che si può condividere, a patto che la squadra inizi presto a dare qualche segnale di risveglio dopo le incertezze dell'avvio.

ALLA RICERCA DELLA QUADRA - Fin qui i rossoneri hanno realizzato una sola rete su azione, alla quale si unisce il gol di Piatek su calcio di rigore. Troppo poco per un club che ambisce a lottare per la qualificazione in Champions League. Non esiste nessun caso per il tecnico rossonero, ma soltanto la necessità di trovare una quadra tra gli attaccanti: "Nel derby abbiamo giocato con tre attaccanti puri. Non è un problema di posizione. Non c'è solo Suso, devo trovare la quadra tra tutti gli attaccanti che ho". La sensazione è che il tecnico abruzzese possa proseguire con lo spagnolo in quella posizione, soprattutto se a spuntarla dall'inizio fosse ancora Leao.

QUALI POTENZIALITA'? - Dopo quattro giornate con pochi alti e tanti bassi, è legittimo interrogarsi sulle reali potenzialità di questa squadra che, ad oggi, sembra essersi indebolità rispetto ad un anno fa. Il Milan è davvero da quarto posto. Lo stesso Giampaolo non ha offerto certezze, sicuro tuttavia che il lavoro potrebbe portare il Diavolo a centrare questo difficilissimo obiettivo: "Devi lavorare per raggiungerlo. Devi lavorare per essere forte, poi vedremo dove arriveremo. E' una domanda a cui non si può rispondere adesso. Io ho fiducia nella squadra". In tal senso la partita di Torino potrebbe essere particolarmente esplicativa, soprattutto se i rossoneri riuscissero a crescere soprattutto sul piano del gioco.