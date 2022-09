Non si cominci a criticare De Ketelaere (PODCAST)

MilanNews.it

Sarà stata la lunghezza della trattativa, saranno stati i 35 milioni spesi (bonus compresi) per acquistarlo, saranno stati i bagliori di classe con cui si è presentato in rossonero, saranno stati i sempreverdi paragoni con Kakà, ma, nel post Salisburgo-Milan, è arrivata l'occasione per coloro che non aspettavano alto che buttare la croce sul colpo estivo del calciomercato rossonero: Charles De Ketelaere.

È vero, il numero 90, alla Red Bull Arena, non ha di certo ben figurato, brillando solo in occasione del pareggio di Saelemaekers, ma non c'è alcun motivo per buttargli la croce addosso come se il tempo a disposizione fosse già scaduto. Anzi: di motivi per NON criticarlo e di motivi per essere assolutamente ottimisti sulla sua centralità nel progetto Pioli sono tantissimi: "Può essere - ha spiegato il tecnico post Salisburgo - che lo abbiamo trovato un pochettino meno, magari era marcato bene dal loro vertice basso. Non è stata una costruzione veloce e immediata per trovarlo un po' più libero. Inevitabile che gli serva del tempo di inserimento".

