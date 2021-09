Olivier Giroud negativo al tampone: i possibili scenari in attacco contro Lazio, Liverpool e Juve

La notizia di giornata è sicuramente quella di Olivier Giroud che torna negativo al tampone: "AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva" recita il comunicato ufficiale del club. A ridosso di una settimana di fuoco, dal 12 al 19 settembre il Milan tra Serie A e Champions League affronterà Lazio, Liverpool e Juventus, aver recuperato l'attaccante francese è un'ottima notizia.

IN FORMA - L'ex Chelsea è stato sicuramente uno dei rossoneri più in forma tra pre campionato e avvio di stagione, e la notizia della sua positività al Covid era stata sicuramente una brutta botta per Mister Pioli, che però ora può ricominciare a sorridere. Olivier, che domani si sottoporrà ad altri test di rito, molto difficilmente potrà esserci per il match di domenica contro la Lazio di Sarri. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e delle congetture, solo i test di Milanello riveleranno lo stato di forma del bomber transalpino, che è rimasto a casa per 8 giorni. In ogni caso Pioli e il giocatore si metteranno d'accordo sul da farsi. Discorso diverso per Liverpool e Juventus: sebbene gli incontri siano molto ravvicinati anche qualche giorno in più sarà fondamentale per recuperare al meglio. È probabile che Giroud possa esserci per la difficilissima sfida di Anfield e per la dura trasferta allo Stadium.

ALTERNATIVE - Il ritorno del numero 9 permetterà anche a Pioli di poter utilizzare Zlatan Ibrahimovic in un determinato modo: lo svedese è al ritorno da un lungo stop e nonostante scalpiti per giocare la sua gestione dovrà essere impeccabile. Senza Olivier l'alternativa allo svedese in questa settimana sarebbe stata Rebic, con il croato che nella stagione passata ha ricoperto più volte il ruolo di prima punta (a volte con qualche difficoltà). A parte la sfida di domenica contro la Lazio, possibile staffetta Ibra/Rebic (ancora da decidere chi partirà dall'inizio), Pioli riavrà un'opzione importantissima per il reparto offensivo, in attesa che anche Pellegri e Messias ritrovino la migliore condizione. Nel frattempo ci penseranno Ibrahimovic e Giroud, questa volta il tempismo è stato (quasi) perfetto.