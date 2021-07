Oliviero bomber vero colpisce subito: a Nizza ci pensa Giroud a mettere le cose a posto

Olivier Giroud si presenta così, con il primo gol con la maglia del Milan al primo pallone toccato nel corso della gara. Il centravanti francese ha preso il tempo a Dante e ha schiacciato di testa, alle spalle di Benitez, la punizione calciata da Samu Castillejo. Un movimento da rapace dell’area di rigore, di chi sa come muoversi dentro il traffico delle maglie difensive degli avversari. Il suo gol ha permesso al Milan di pareggiare una partita rognosissima, davanti a quasi 25 mila spettatori che hanno fatto sentire il loro peso (va ricordato come gli ultrà del Nizza siano gemellati con la Nord interista. Per questo è partito qualche coro tipicamente italiano nel corso della gara).

Eppure la partita si era messa malino per il Milan, che contro un avversario che ha tre settimane in più di rodaggio nelle gambe e che inizierà il campionato la prossima settimana, visto che l’arbitro si era inventato un rigore per un presunto contatto falloso tra Krunic e Ndoye. Gouiri, dagli undici metri, è riuscito a battere Tatarusanu e lo stesso numero 11, nel primo tempo, aveva fatto tremare il palo alla sinistra dell’esordiente Maignan con una punizione potente e precisa.

Il Milan, dal canto suo, ha cercato sempre di proporre gioco e di uscire dalla pressione degli avversari con il fraseggio. Di certo c’è che con una punta vera davanti, tutto il gioco della squadra ne ha giovato. A sprazzi la prestazione di Brahim Diaz, picchiato ogni volta che aveva il pallone tra i piedi, mentre è stato positivo il ritorno dal primo minuto di Calabria.