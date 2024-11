Papà Reijnders: "Siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto". I dettagli

vedi letture

Arrivano novità direttamente dall'Olanda sul futuro di Tijjani Reijnders, una delle note positive di questo inizio di stagione a singhiozzo del Milan. Il quotidiano De Telegraaf ha riportato alla luce un post LinkedIn del papà del centrocampista rossonero Martin che dopo la gara con doppietta del figlio in Champions League ha scritto così: "Che settimana per Tijjani! Cartellino rosso ingiustificato contro l'Udinese! Ieri Player of the Match con 2 gol contro il Club Brugge, e come ciliegina sulla torta siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!"

Fino al 2030

Secondo le indiscrezioni che il Telegraaf riporta oggi a corredo della notizia, il Milan sarebbe interessato a rinnovare il contratto di Reijnders fino al 2030. Non c'è lo stretto bisogno di far firmare un nuovo accordo al giocatore, arrivato l'estate scorsa e protetto fino al 2028, ma il club rossonero vuole premiare il giocatore e allo stesso tempo blindarlo date le voci che si sono susseguite negli ultimi tempi di possibili interessamenti di squadre top europee come il Manchester City e il Barcellona. Si vuole aspettare però l'inizio della stagione 2025 così che il quinquennale possa arrivare, appunto, fino al 2030.

Tijjani felice

Il quotidiano olandese ha intervistato, a margine, il fratello Eliano, anche lui calciatore e anche lui fresco di rinnovo con il PEC Zwolle. Così ha parlato del suo fratello maggiore: "Non capita spesso che un club voglia parlare di un nuovo contratto dopo un solo anno, quindi è una cosa speciale. Gli darà ancora più fiducia, perché il club lo considera un grande giocatore". E poi Eliano ha rincarato la dose sottolineando come Tijjani stia benissimo al Milan: "Basta guardare il sorriso con cui gioca a calcio. Dà tutto, ma riesce già a divertirsi durante le partite. Questo gli fa onore. Tijjani piace molto anche alla squadra, che si è presa cura di lui fin dall'inizio. Questo è stato importante, perché dall'AZ è finito comunque tra superstar come Theo Hernandez, Rafael Leao e poi Olivier Giroud". E in famiglia, molto unita, non c'è spazio per le gelosie: "Tijjani dice anche che non è riuscito a raggiungere questo risultato da solo, ma che è arrivato fin qui anche grazie alla famiglia. Siamo talmente uniti come famiglia che ognuno ha fatto la sua parte. Spesso parlavamo di quanto sarebbe stato bello se qualcuno avesse giocato in un top club e fosse arrivato alla nazionale olandese. Ora ce lo godiamo appieno".