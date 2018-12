Paquetà: "Al Milan per merito di Leonardo. E' la scelta migliore che potessi fare. Ho chiesto il numero 39"

Il neo acquisto rossonero Lucas Paquetà ha rilasciato una lunga intervista a Esporte Espectacular e ha commentato così la scelta di trasferirsi al Milan: "Se ho scelto i rossoneri è tutto merito di Leonardo. Mi ha chiamato e mi ha convinto subito, lo devo ringraziare. La cosa più importante è che il Milan ha un progetto serio per la mia carriera. Per un giovane brasiliano che si trasferisce in Europa è la cosa che più conta e il Milan mi ha dato ampie rassicurazioni. Sia per il mio futuro che per quello della mia famiglia. E' la scelta migliore che potessi fare e non vedo l'ora d'iniziare questa nuova avventura. Numero di maglia? Ho chiesto d'indossare il numero 39, lo stesso con cui ho debuttato in prima squadra al Flamengo e che mi ha portato tanta fortuna".