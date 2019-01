Paquetà si presenta: "Voglio aiutare il Milan a riconquistare grandi titoli"

Il Milan ha lanciato una nuova versione del proprio sito ufficiale e un nuovo account Twitter in portoghese. Chi meglio di Lucas Paquetà come testimonial di questo nuovo lancio? Ecco le parole del brasiliano: "Ciao a tutti i tifosi, sono Lucas Paquetà e sono un centrocampista. Sono qui per aiutare il Milan a riprendere la strada della vittoria e riconquistare grandi titoli con l'obiettivo di trasmettere sempre allegria a tutti voi. Un abbraccio e forza Milan".

From Paquetá Island to Milan: read the focus on our newly signed Brazilian https://t.co/keCtzITUgi

Dall’Ilha de Paquetá a Milano: leggi il nostro focus sul nuovo numero 39 rossonero https://t.co/7eaKAI1qyg#WelcomePaqueta @LucasPaqueta97 pic.twitter.com/NnGWhRarZu — AC Milan (@acmilan) 7 gennaio 2019