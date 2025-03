Paratici intercettato in un albergo a Milano. Accordo sempre più vicino col Milan?

Fabio Paratici è fra i papabili per la direzione sportiva del Milan, per non dire il candidato principale. Il dirigente, attualmente squalificato fino a luglio, è stato intercettato dai colleghi di QSVS all'uscita da un albergo di Milano, dove avrebbe avuto un incontro con l'agente di Roberto De Zerbi, tecnico accostato già la passata stagione al Milan e che è tornato di moda nelle ultime settimane. Non era invece presente Giorgio Furlani.

Già nei giorni scorsi l'ad si è immerso nel casting per il nuovo direttore sportivo del Milan. Il dirigente rossonero non ha perso tempo ed ha incontrato negli scorsi giorni proprio Paratici, che dal canto suo starebbe studiando la soluzione migliore per non lasciarsi male con il patron del Tottenham Daniel Levy, figura che gli è stata particolarmente vicino nel corso di questa squalifica (che scadrà in estate).

Il colloquio andato in scena non aveva ancora portato ancora a nessun accordo definitivo col Milan che ha lasciato aperte le porte ad altri candidati come Igli Tare e Tony D'Amico ad esempio, anche se Paratici resta il favorito.

Tuttavia le immagini raccolte da QSVS fanno ipotizzare a un'accelerata della trattativa con l'ex ds di Juventus e Tottenham.