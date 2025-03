Per il post Conceiçao spunta anche il nome di Vincenzo Italiano

Il futuro di Sergio Conceiçao al Milan sembra (già) scritto. Se la squadra non avesse avuto una reazione di orgoglio nella ripresa contro la Lazio, probabilmente il portoghese oggi non sarebbe più al suo posto scrive questa mattina Tuttosport. A 11 giornate dalla fine della stagione, l'idea del club rossonero è infatti quella di continuare con l'ex Porto in panchina, nella speranza che si possa arrivare a maggio in maniera dignitosa, con la qualificazione alla prossima Europa League e perché no con una Coppa Italia in più in bacheca.

Neanche il raggiungimento di questi due obiettivi potrebbero far cambiare idea al Milan, che con l'arrivo del nuovo direttore sportivo identificherà l'allenatore che prenderà il posto di Conceiçao per la stagione '25-'26.

Considerata l'esperienza con i due allenatori stranieri, la scelta del Diavolo potrebbe indirizzarsi verso un allenatore italiano, che abbia esperienza in Serie A e che possa evitare il ripetersi di situazioni come quelle vissute in questa stagione. I sogni sono Carlo Ancelotti ed Antonio Conte, ma in lista ci sarebbero anche i nomi di Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi, Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri.

A questi ci sarebbe però da aggiungere un settimo nome, una new entry fra i candidati, ovvero Vincenzo Italiano, che solo una settimana fa ha battuto proprio il Milan in un importantissimo scontro Champions League. Dopo gli anni di Firenze l'allenatore si sa consacrando a Bologna, dando continuità all'ottimo lavoro svolto dal suo precedessore, Thiago Motta.

In rossoblù Italiano sta evolvendo, il suo calcio organizzato e offensivo si sta bilanciando con una maggiore attenzione difensiva, un mix necessario per approdare sulla panchina di una big. Il Milan lo sta studiando e il suo dossier è sul tavolo dei dirigenti rossoneri, in attesa ovviametne di capire anche l'opinione a riguardo del futuro ds,