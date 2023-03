Per la qualificazione in Champions servirà il miglior Leao. La svolta può e deve arrivare dalle sue giocate

MilanNews.it

Senza fare tanti giri di parole: Leao è il giocatore di maggior talento a disposizione di Mister Pioli. Il fatto che il gol manchi da oltre due mesi è sicuramente una notizia: l'ultima rete del portoghese, infatti, risale al 14 gennaio e si giocava in Puglia contro il Lecce. Il portoghese segnò il gol che diede il via alla piccola rimonta rossonera da 2-0 a 2-2. Da quel momento Rafa non è più riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori né in campionato, né in Champions League. Una fase calante dettata anche dal cambio di posizione in campo ma anche dal modo di giocare.