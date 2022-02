Pioli a DAZN: "Fallo di mano evidente, errore grave e non è la prima volta"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Mister Pioli ha parlato a DAZN al termine di Milan-Udinese. Queste le sue dichiarazioni:

Sul gol di Udogie di mano: “Non è dubbio, è fallo di mano evidente. Il giocatore dell’udinese fa gol di mano. Che non l’abbia visto il VAR è difficile, è un errore grave che ha deciso il risultato finale. Che non abbiamo fatto una prestazione eccezionale è altrttanto vero ma questo era un gol da annullare, così come c’era il vantaggio su Messias non dato nel primo tempo. E continuerò a ripetere che non si possono giocare 45 minuti di gioco effettivo. La responsabilità è di chi dirige la gara. Pensiamo a fare meglio perché ne abbiamo la possibilità, questo è sicuro. Ditemi quando avete visto i miei giocatori così nervosi, sono stati sempre molto corretti e molto sportivi, anche oggi, ma erano nervosi perché hanno visto situazioni in campo che non erano piacevoli”.

Ancora sul gol di Udogie: “Ha fatto gol di mano. E ripeto, il VAR c’è per evitare questi errori. Non va bene, dopo poi chiaramente noi pensiamo a migliorare ma siamo stati penalizzati più di una volta. Non mi allineo a nessuno, dico le cose per noi e non è la prima volta che ci succede un episodio così chiaro e così netto perché il gol è segnato con la mano”.

Sull’atteggiamento dopo il gol di Leao: “È una situazione che sto valutando anche io, queste partite di solito sono difficili da sbloccare. L’abbiamo sbloccata bene ma ci voleva più attenzione all’inizio del secondo tempo dove abbiamo smesso di andare avanti. Troppe partite che andiamo in vantaggio e non riusciamo a portare a casa il punteggio pieno. Non so se è braccino, siamo abituati ad andare in avanti. All’inizio del secondo tempo Messias è stato troppo basso e ha fatto entrare troppo spesso il terzo dell’Udinese nel campo… Sono situazioni che conoscevamo, lavoreremo per migliorare a partire dalla prossima gara”.

Sull’uscita di Giroud nella ripresa: “Appena è entrato Rebic abbiamo subito gol, sono giocatori con caratteristiche diverse. Abbiamo tenuto i terzini più bassi nel secondo tempo per far uscire i loro esterni ma dovevamo farlo meglio, siamo rimasti troppo bassi”.

I giocatori hanno perso un po’ di spensieratezza? “Parliamo di una squadra giovane e ci sta, dobbiamo essere bravi a gestirle queste presisoni, è un privilegio e dobbiamo essere bravi a sfruttarle per crescere ancora”.

Sul derby di Coppa Italia: “È una partita importante per vari motivi, ci porterebbe vicino alla finale ma sappiamo il valore dei nostri avversari. La prepareremo nel miglior modo possibile”.