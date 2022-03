Pioli a DAZN: "La classifica non è ancora reale. Siamo stati squadra, c'è spirito di sacrificio"

MilanNews.it

Mister Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Empoli:

Sulla classifica: “Siamo contenti della vittoria ma la classifica non è reale. Viaggiamo di partita in partita con equilibrio, penso sia la mossa migliore”.

La fase difensiva del Milan: “Credo che sia la cosa più bella che stiamo facendo, lottiamo tutti per difendere la porta. C’è grande spirito di sacrificio, il merito è di tutta la squadra che si applica molto. Nel primo tempo forse potevamo fare un secondo gol, poi nel secondo tempo abbiamo lottato come una grande squadra deve far per vincere”.

Sul secondo tempo: “Ho ricordato alla squadra che in situazioni di vantaggio alcune volte non siamo riusciti a portare a casa la partita. Abbiamo rischiato poco e lavorato tanto e bene. Una vittoria importante”.

Sulla lotta scudetto: “Ci è capitato di giocare sia prima che dopo, noi già pensiamo alla prossima: ci immaginiamo che sarà complicata anche a Cagliari”.

Esame superato? “Credo che siamo stati squadra, quando lo sei hai tante possibilità di vincere le partite. Possiamo migliorare tanto e ci lavoreremo. Abbiamo voluto questa vittoria ed è un grandissimo segnale”.

Con stasera le sue squadre hanno segnato 600 gol. qual è quello a cui è più affezionato? "Quello di stasera (ride, ndr)".

Su Kalulu: "Pierre si sta meritando tutto questo, ha lavorato con disponibilità e partecipazione anche quando era meno coinvolto. Sono le soddisfazioni più grandi per giocatori e allenatore”.

Sul gol e Maignan che dispone la controbarriera da centrocampo: “Così fanno le squadre che vogliono vincere, la comunicazione è troppo importante. Mike è sempre stato così partecipe e curioso. Fa 100 domande al giorno per capire come ci muoviamo, però poi dopo è dentro la partita in tutto per tutto e deve continuare così. Tutti i giocatori lontano dalla palla devono organizzare le posizioni, questa cosa lui ce l’ha dentro, anche la personalità nel proporsi, è una cosa molto vantaggiosa”.