Pioli a DAZN: "Loftus-Cheek difficilmente potrà giocare oggi, non ha recuperato dallo sforzo"

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel pre partita di Lecce-Milan di Serie A. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Affrontate una squadra che si chiude bene e riparte velocemente, come si affronta? “L’obiettivo è cercare di giocare bene, di cercare di vincere la partita sapendo che ci possono stare difficoltà contro un avversario che ha struttura e gamba. Dovremo stare attenti soprattutto quando avremo la palla, ma anche quando non la avremo”.

Come sta Loftus-Cheek? “Rientrava dopo 40 giorni, ha fatto una partita eccezionale dal punto di vista tecnico e fisico, viene con noi per stare con la squadra ma difficilmente potrà giocare perché non ha proprio recuperato dallo sforzo. Pobega per le sue caratteristiche dovrà inserirsi, come Reijnders e come tutti, quando ci saranno le occasioni adatte”.

Leao ha segnato contro il Lecce i suoi unici gol di testa: “Rafa sa quello che deve fare per essere utile alla nostra fase offensiva. Il secondo gol che abbiamo fatto martedì è perché lui era dentro l’area e ha lottato con Hakimi su un cross. Chiaro che deve stare dentro l’area, deve avere i tempi giusti: ha la fisicità necessaria e sa quello che deve fare”.