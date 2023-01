Pioli a Mediaset: "Grossa delusione. Campionato e Supercoppa non ci aspettano. Dobbiamo migliorare velocemente"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato a Mediaset, Stefano Pioli ha commentato così l'uscita dalla Coppa: "Abbiamo fatto una partita seria, decisva e aggressiva contro una squadra difficile e seria fino a quando siamo rimasti in superiorità. Poi non abbiamo avuto la qualità per mantenere questo vantaggio. E' una delusiosa, grossa delusione perché volevamo questo passaggio e dispiace non esserci riusciti".

Sull'impostazione del match: "Siamo stati molto aggressivi e rischiato solo una volta. Poi ho fatto i cambi per avere altre caratteristiche, però ci voleva più lucidità. C'era la superiorità e 30 minuti sono tanti. Siamo riusciti a prendere gol in contropiede. Le competizioni ci sono, vogliamo essere competitivi e dispiace essere usciti. Campionato e Supercoppa non ci aspettano".

Sugli errori: "Bisogna essere più veloci, il Torino si posizione bene senza palla ed è facile incontrare difficoltà. Ci è mancato l'ultimo passaggio, ma siamo stati vivi e dentro la partita. Il rimpianto è dopo l'espulsione. Abbiamo dato la possibilità a loro di fare mucchio dentro l'area e loro sono più fisici di noi. Dovremmo migliorare velocemente".

Su De Ketelaere: "E' importante e l'ho fatto giocare da prima punta perché Giroud è tornato dal Mondiale e si è allenato pochissimo, non possiamo permetterci di avere rischio di infortuni. Credo si sia mosso bene, poi ci si aspetta tutti delle giocate decisive e di qualità ma anche stasera non ci siamo riusciti".