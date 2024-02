Pioli a Sky: "Ci siamo presi il vantaggio che volevamo, ma non è ancora finita. Loftus-Cheek mi ricorda Milinkovic-Savic"

Dopo la vittoria del suo Milan per 3-0 contro il Rennes, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole a Sky:

Sulla prestazione: "Credo sia inutile parlare ancora di Champions. Dalla delusione dell'eliminazione ci siamo dati un obiettivo, vale a dire fare del nostro meglio. La partita di stasera non era semplice, loro stanno bene in campo. Erano in un grande momento di forma. Ci siamo presi il vantaggio che volevamo, ma non è ancora finita".

Su Loftus-Cheek: "Ha avuto qualche problema fisico e giocava senza allenarsi. Ha una potenza fisica importante che per sfruttarla deve stare bene. Ci può dare tante soddisfazioni anche a livello realizzativo".

Su Leao: "E' normale chi mancasse il gol, ma l'ho visto sempre sereno e felice. Anche quando non ha segnato è stato sempre presente. Lo vorremmo più dentro l'area, ma lo sta facendo di più. L'importante è che la squadra vinca e lui nelle vittorie della squadra c'è sempre stato da protagonista".

Sul momento del Milan: "E' un buon momento, ma nel calcio non bisogna mai rilassarsi. Stiamo facendo bene in questo 2024. Domenica sarà difficile, ma stiamo bene di testa. Dobbiamo continuare così".

Ancora su Loftus-Cheek: "Me lo sono trovato più offensivo e con ancora più qualità. Lo vedevo un giocatore box-to-box, ma non con tutta questa qualità e fisicità. Mi ricorda Milinkovic-Savic, sono contento per lui perchè è davvero fantastico".

Ancora su Leao: "Leao cercherà sempre il divertimento e l'estica perchè è un giocatore così. Ma sa bene in cosa deve migliorare. Deve provare sempre l'uno contro uno. Il suo miglioramento lo deve portare ad essere più attaccante, ad essere di più in area e quindi fare più gol".