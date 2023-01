Pioli a SportMediaset: "Siamo qui con merito, le finali si giocano per vincere. Vedo i ragazzi vogliosi di lasciare il segno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della Supercoppa contro l'Inter: "Ci giochiamo un trofeo importante, ce lo giocheremo al massimo delle nostro possibilità".

Sul primo tempo di Lecce: "Io devo cercare di risolvere i problemi. Ma questa è un'altra storia, siamo concentrati solo sulla Supercoppa. Siamo qui con merito per aver vinto lo scudetto meritatamente e ci giocheremo questa partita con la giusta energia per portare a casa una vittoria".

Sul momento: "Non c'è bisogno di sollecitare i ragazzi. Abbiamo grande voglia di giocare e faremo di tutto per vincere. Abbiamo vinto gli ultimi due derby di campionato e vogliamo continuare a vincere".

Sul derby in gara secca: "I derby sono sempre partite a sé, quando entri in campo anche in campionato non pensi alla classifica. Le vittorie negli ultimi derby sono arrivate anche attraverso ad alcune difficoltà che abbiamo affrontato e superato da squadra".

Su come sta la squadra: "Se li vedo determinati e vogliosi di lasciare il segno? Ci mancherebbe che non fosse così...".

Sull'attacco: "Ritroviamo giocatori importanti. Stiamo segnando con continuità, dobbiamo cercare di alzare sempre il livello del nostro gioco".

Sul match di domani: "La chiave sarà essere squadra compatta e lucida nelle scelte. Più saremo lucidi e più interpreteremo meglio tutte le situazioni".

Sulla fase difensiva: "Si parla troppo di spirito di squadra. Alla base c'è una sola qualità: il livello di gioco, sia in fase di possesso che non. Più saremo qualitativi in queste situazioni di gioco e più avremo possibilità di vincere la partita".

Sulla Supercoppa: "Vincere significherebbe dare continuità al nostro percorso che è iniziato tre anni fa. Il Milan non partecipa da diversi anni a partite come questa. Il percorso è positivo, ma le finali si giocano per vincere".

Su Leao: "Non è un singolo che fa vincere le partite, ma il collettivo".

Su Cardinale: "Ci sta seguendo, ci ha mandato un grande in bocca al lupo attraverso l'ad Furlani. Il nostro obiettivo è vincere questo trofeo".