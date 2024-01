Pioli centenario rossonero in A. La vittoria di Udine ha cento significati: scudetto, Europa e futuro

La notizia è questa, Stefano Pioli ha ottenuto la sua 100esima vittoria in Serie A sulla panchina del Milan. La partita buona è stata quella contro l'Udinese, vinta all'ultimo respiro. Un traguardo ottenuto, dal tecnico rossonero, con un filotto di vittorie in campionato aperto dal 30 dicembre e che ci si augura possa continuare, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro.

Quota 100

Pioli è solo il quinto allenatore della storia del Milan a superare la soglia delle 100 vittorie nel massimo campionato italiano. Prima di lui i pionieri erano stati, in ordine sparso, Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Nils Liedholm e Fabio Capello. Non una compagnia banale per il tecnico di Parma che si conferma, nonostante gli alti e bassi o le critiche ricevute in questa stagione, un pezzo significativo della storia recente del Diavolo. In totale Pioli ha collezionato 166 panchine in campionato con il Milan e di queste 100 sono state vittoriose, 29 hanno prodotto delle sconfitte e 37 dei pareggi. Sempre per dare qualche numero sui gettoni collezionati in Serie A da Pioli, il Milan ha segnato 305 gol e ha ottenuto la bellezza di 337 punti, una media di 2,07 punti a partita. Tutto questo, nel 2022, ha portato in dote uno Scudetto. Come detto, numeri non banali.

Scudetto, Europa, futuro

La vittoria di Udine, la centesima, è significativa anche sull'attualità immediata e prossima della storia di Pioli al Milan. I rossoneri, sfruttando l'inattività dell'Inter in questo weekend in campionato, si portano a -6 punti dai nerazzurri e sperano così di poter riaprire i discorsi Scudetto. Servirà continuità in campionato e una flessione della squadra di Simone Inzaghi ma anche della Juventus. Quello che è stato ipotecato virtualmente, anche se la strada è ancora lunga, è il terzo posto, valido per la qualificazione alla Champions League dell'anno prossimo. I rossoneri hanno accumulato un ottimo vantaggio sulla concorrenza e potranno concentrarsi con maggiore serenità anche sull'Europa League. A fine stagione ci saranno valutazioni sul tecnico e queste saranno influenzate moltissimo dai risultati che il tecnico riuscirà a ottenere da qui fino a maggio: per ora nel 2024, tolta la Coppa Italia, Pioli sta rispondendo presente. Ieri i suoi cambi hanno fatto la differenza. E infatti il tecnico ci spera: "Altre 100 vittorie con il Milan? Speriamo!".