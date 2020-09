Pioli eguaglia Ancelotti. Brahim e Tonali, buona la prima. Sospiro di sollievo Rebic

Il Milan torna dall'Ezio Scida di Crotone con una vittoria e 6 punti in tasca in due partite, con altrettanti clean sheet. Un risultato tale il Diavolo non lo otteneva da 18 anni, quando i rossoneri allenati da Ancelotti diedero il via alla stagione 2002/2003 con un doppio successo per 3-0 contro Modena e Perugia. La squadra di Pioli ha disputato una prova di maturità, pur non offrendo una prestazione scintillante. Molto bravo Rebic nell'unico vera giocata personale del match tanto nello stop con il petto, quanto nel procurarsi il rigore decisivo, poi trasformato da Kessie. Poi, dopo la rete di Brahim Diaz arrivata a inizio secondo tempo, la gara è stata tutto sommato in controllo del Milan, con Donnarumma inoperoso per tutta la partita.

A proposito di Brahim. Pioli ha scelto di 'rischiare' per la prima volta dall'inizio sia il talentino spagnolo che Sandro Tonali, apparsi un po' indietro di condizione nelle partite precedenti, panchinando Bennacer e Castillejo. L'ex Brescia ha giocato una buona partita, dimostrando più dinamismo rispetto alle precedenti apparizioni e dando sprazzi anche delle proprie qualità nel passaggio filtrante. Il giocatore attualmente di proprietà del Real Madrid, invece, ha sofferto per tutto il primo tempo la fisicità dei difensori del Crotone, salvo poi trovarsi al posto giusto nel momento giusto in occasione della rete che ha virtualmente chiuso la partita. Migliori in campo per distacco Kjaer e Kessie. L'unica nota negativa della serata, anche se ridimensionata subito da fonti vicine al club, è quella relativa all'infortunio di Rebic. Il croato si è lussato il gomito in una caduta che ha fatto pensare subito al peggio. Pioli, però, dovrebbe poter tirare un sospiro di sollievo: i primi accertamenti a cui si è sottoposto il croato hanno escluso fratture. L'infortunio del numero 12, dunque, non dovrebbe modificare i piani di mercato già preventivati dalla società di via Aldo Rossi.