Pioli riparte da Calabria e Saelemaekeras: la catena di destra risponde presente

Novantacinque giorni dopo quella maledetta e stregata partita di Empoli, risolta poi da un mitico Ballo-Touré, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers sono tornai in campo dal primo minuto. Nella gara di questo pomeriggio a Salerno, mister Pioli ha ritrovato due giocari fondamentali negli schemi della squadra rossonera. Non solo per una questione tecnica - Calabria è una soluzione in più in fase di regia - ma anche per una questione tattica: l'impressione è che, con loro due in campo sulla fascia destra contemporaneamente, la squadra riesca a trovare quell’equilibrio che tanto è mancato nella prima parte di stagione.



Recupero fondamentale

Come detto, aver ritrovato il capitano rossonero è una certezza per Mister Pioli, che può tornare a far affidamento su un giocatore che nel corso degli anni è migliorato esponenzialmente. Le risposte date sul campo dal classe '96 sono ottime, nonostante la condizione non sia ancora delle migliori (l'ultima gara ufficiale risale al primo di ottobre) e a dimostrarlo è stato il cambio dell'allenatore emiliano che al settantaduesimo è uscito per far spazio a Gabbia, spostando Kalulu sulla fascia destra.

Dinamismo belga

Lo stesso discorso fatto per Calabria si può fare anche per Alexis Saelemaekers, che aveva già dato qualche risposta positiva nelle amichevoli contro Arsenal, Liverpool e PSV. Non manca mai il suo dinamismo sull'esterno, mettendo qualità e quantità sulla fascia destra. E' anche vero che in occasione del gol di Bonazzoli non segue il movimento dell'attaccante, ma fino a quel momento non ha mai fatto mancare l'apporto in fase difensiva. Anche a lui servirà tempo per tornare nella miglior condizione fisica possibile, ma Pioli ha ricevuto risposte positive anche dal belga.