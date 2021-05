PODCAST MN - Aspettarsi favori dalla Dea? Il Milan può farcela facendo il Milan

Lo scatto di mentalità da parte del Milan lo si è avuto nell’arco di questa stagione, dove i rossoneri sono riusciti a battere almeno una volta Inter, Juventus, Napoli, Roma e Lazio. All’appello manca, evidentemente, l’Atalanta che negli ultimi tre scontri ha vinto due volte (parziale 8-0) e ottenuto un pareggio. La formazione di Pioli non deve pensare minimamente ad una dea arrendevole, ma deve trarre spunto da quanto accaduto ieri sera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. La squadra di Gasperini, dopo un primo tempo a livelli mostruosi, è crollata di schianto nel corso della ripresa, dando alla Juventus la possibilità di giostrare il gioco e di trovare anche il gol vittoria con Chiesa, che ha portato la Coppa a Torino. Vero, non ci sarà Ibrahimovic che è stato spesso un fattore nelle gare sopra indicate, ma è altrettanto vero che l’obiettivo da raggiungere è talmente importante che ci si aspetta, da parte di società, staff tecnico e giocatori una rabbia agonistica degna delle notti da Milan. E poi il 23 maggio è, senza ombra di dubbio, la data più vincente della storia rossonera. Segnali del destino?

