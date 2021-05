PODCAST MN - Brahim-Milan, i rossoneri vogliono tenerlo. Avviati i contatti con il Real: il punto

Due partite per prendersi un ruolo inaspettato, ma che in tanti avrebbero voluto vedergli ricoprire durante l’arco della stagione. Brahim Diaz, insieme ad Ante Rebic, è stato il protagonista del doppio blitz del Milan nella città di Torino, prima nel 3-0 alla Juventus e poi nel 7-0 rifilato al Torino ieri. Il trequartista spagnolo è stata la novità più importante inserita da Pioli nel suo sistema di gioco e con le due capacità tecniche ha saputo cucire al meglio il fraseggio tra le linee e ha dato maggior dinamicità alla trequarti, favorito anche dal fatto che i tre rifinitori alle spalle della prima punta non hanno posizioni bloccate. Lui si trova molto bene al Milan e sa che qui potrebbe ritagliarsi ulteriore spazio nella prossima stagione, ma tutto passa dal Real Madrid e dall’eventuale rivoluzione tecnica che potrebbe esserci a fine annata. La dirigenza del Milan, anche grazie all'intermediario che ha curato l'approdo di Brahim a Milano, è già al lavoro per capire se vi siano i margini per trattenerlo anche il prossimo anno o se, invece, le merengues se lo vorranno riprendere almeno per la pre season e poi decidere più avanti cosa fare. Di certo c'è che le ultime due prove di Brahim, anche in quel di Madrid, non sono passate inosservate ma il ragazzo è felice al Milan, concentrato sull'obiettivo Champions League e ha ancora tanta voglia di dimostrare il suo valore.

Ascolta il podcast per l’aggiornamento di mercato sulla situazione di Brahim Diaz.