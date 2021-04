PODCAST MN - Corsa Champions: il retroscena sul patto dello spogliatoio e i colloqui di Maldini con i giocatori

Il momento, in casa Milan, è delicato. La Champions League non è più così sicura come qualche settimana fa e la dirigenza lo ha capito. Ecco perché Paolo Maldini ha intensificato, insieme a Ricky Massara, la sua presenza a Milanello e ha voluto parlare con alcuni calciatori individualmente. Il capobranco al quale affidarsi rimane Zlatan Ibrahimovic, così come Stefano Pioli è al timone della nave che deve cercare di portare nel porto che conta, quello della massima competizione europea. E dentro lo spogliatoio c'è stato più di un confronto tra i calciatori, consapevoli del fatto che non possono buttare al vento quanto costruito fino ad ora.

