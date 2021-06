PODCAST MN - Hauge, futuro in bilico: il Milan lo cede davanti ad una buona offerta

Jens-Petter Hauge ed un destino piuttosto incerto al Milan. L'esterno norvegese, arrivato quasi un anno fa dal Bodo per 5 milioni, attende il faccia a faccia con la dirigenza per capire il suo futuro. Le scelte di Pioli sono state chiare: non c'è spazio per lui, con Rebic e Leao da alternare e gestire. E così, dopo nemmeno 365 giorni in rossonero, Hauge potrebbe salutare la banda. Con che formula?

