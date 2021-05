PODCAST MN - Ibra in missione: per il Milan e per... Lukaku

Ci si avvicina ad ampie falcate verso Juventus-Milan di domenica sera e i rossoneri si approcciano alla partita con la rosa al completo, al netto della squalifica di Castileljo. Stefano Pioli, però, si affiderà a Zlatan Ibrahimovic per cercare di rompere il tabù Stadium e per cercare un risultato fondamentale in vista della corsa ad un posto in Champions League. E lo svedese vorrà dimostrare tanto anche a chi lo ha tirato nuovamente in ballo, ovvero Romelu Lukaku, in un derby infinito tra due grandissimi calciatori che non se le mandano a dire, in campo e fuori.

