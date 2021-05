PODCAST MN - Ibra in panchina a Bergamo. Perchè no?

Maglia bianca, come nelle grandi finali, e una provocazione: perché non portare Zlatan Ibrahimovic in panchina domenica sera? Lo svedese, che è il capo dello spogliatoio, sarebbe uno stimolo continuo per i compagni nel corso della gara decisiva per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Ovviamente starà a Pioli decidere se fare una scelta simile o se mandare Ibra in tribuna, visto il suo status di infortunato. Leao è stato provato come centravanti con Rebic che ha fatto parte in gruppo e parte dell’allenamento con un lavoro personalizzato. Staremo a vedere, ma la provocazione di Ibra in panchina l’abbiamo lanciata.