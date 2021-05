PODCAST MN - Milan, i conti in netto miglioramento: l'approfondimento

La notizia riportata quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport in merito al miglioramento dei conti del Milan conferma, ulteriormente, ciò che vi abbiamo raccontato nel corso delle scorse due settimane. La prima semestrale ha fatto registrare dati incoraggianti ed il trend è in continuo sviluppo positivo. Impossibile fare una stima su quello che sarà il dato preciso al 30 giugno 2021, giorno in cui si chiuderà l’esercizio di bilancio della stagione attuale, ma di certo c’è che i passivi degli ultimi due anni saranno solo un ricordo e la possibile qualificazione in Champions League potrebbe dare una mano ulteriore ai conti del club ad essere ancora migliori. Non andranno fatti voli pindarici per quanto riguarda la possibilità di spesa da parte del Milan sul mercato, perché il lavoro fatto fino ad ora non può e non deve essere vanificato da sforzi oltre le possibilità. Ma pare evidente che ci potrebbe essere un margine operativo maggiore per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Pioli, magari anche grazie alle cessioni di quei calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico e che, forse, potranno essere monetizzati. Su tutte andranno vagliate le posizioni di Castillejo (piace a tre club in Spagna), Conti (che torna dal Parma), Laxalt e Caldara.

Clicca sul player e ascolta il nuovo episodio di MilanNews in Podcast.