PODCAST MN - Via Calhanoglu, parte il valzer dei trequartisti: Ceballos, Sabitzer, Ziyech e non solo sul taccuino

La partenza a parametro zero di Hakan Calhanoglu con destinazione Inter ha creato un altro buco nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. In attesa della risoluzione della questione Brahim Diaz con il Real Madrid, i rossoneri ora si trovano con la necessità di colmare una falla importante, ovvero quella del trequartista centrale titolare. Tanti i nomi al vaglio di Maldini e Massara, che attualmente sembrano non avere fretta nel prendere una decisione su chi dovrà raccogliere l’eredità del turco. I primi nomi dei profili seguiti iniziano ad emergere come quelli di Dani Ceballos, Marcel Sabitzer del Lipsia e Hakim Ziyech del Chelsea.

