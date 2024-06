Potenza fisica, recupera palloni e tanta corsa: alla scoperta di Youssouf Fofana, il mediano difensivo che piace al Milan

L'attaccante non è l'unica priorità del Milan nel prossimo mercato estivo: ai rossoneri serve infatti anche un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa che faccia filtro e da schermo alla retroguardia milanista. In questa stagione, se il Diavolo ha preso così tanti gol, è anche per la mancanza in quella zona di campo di un giocatore con queste caratteristiche difensive. Al momento, il nome in cima alla lista dei dirigenti di via Aldo Rossi è quello di Youssouf Fofana del Monaco.

CARRIERA - Nato a Parigi il 10 gennaio 1999, Fofana ha giocato per tre club parigini (Espérance Paris, Red Star e JA Drancy) prima di entrare nel centro di formazione dello Strasburgo nel 2017. Con la maglia biancoblu ha esordito in Ligue 1 il 24 agosto 2018 contro il Lione, entrando in campo all'84' al posto di Ibrahima Sissoko. Il primo gol nel massimo campionato francese è arrivato invece il 19 gennaio 2019 contro il Monaco, squadra che poi lo ha acquistato un anno dopo (mercato invernale 2020) dove in poco tempo è diventato un titolare indiscusso del centrocampo biancorosso. Fofana fa anche parte da un paio di anni del giro della Nazionale francese di Didier Deschamps, con cui è diventato vicecampione del mondo nel 2022.

CARATTERISTICHE - Che tipo di giocatore è Fofana? Si tratta di un centrocampista centrale alto 185 cm dotato di grande forza fisica. E' una presenza importante davanti alla difesa, è bravo a recuperare palloni e a fare filtro, ma non disdegna comunque anche di spingersi in avanti grazie alla sua lunga falcata con cui sa coprire tanti metri di campo. Un limite è senza dubbio che vede poco la porta visto che ha segnato solo 7 gol con il Monaco in 175 presenze.

VIA DAL MONACO - L'esplosione di Fofana è avvenuta proprio al Monaco con cui ha collezionato 175 presenze in quattro stagioni e mezzo. Il francese ha ancora un anno di contratto, ma nelle scorse ore ha manifestato la sua volontà di cambiare squadra questa estate: "Ho ancora un anno di contratto con il Monaco. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso" ha dichiarato dal ritiro della Francia a pochi giorni dall'inizio di Euro2024.

PREZZO - Quanto costa Fofana? L'estate scorsa il Nottingham Forest era fortemente interessato a lui e aveva anche messo sul piatto 35 milioni di euro per portarlo in Inghilterra, ma il Monaco ha rifiutato, convinto di riuscire a rinnovargli il contratto. Il prolungamento però non è arrivato e ora è ad un solo anno dalla scadenza. Il club monegasco dovrà quindi accontentarsi di una cifra più bassa, intorno ai 20-25 milioni.

L'INTERESSE DEL MILAN - Il Milan ha bisogno in mezzo al campo proprio di un giocatore con le sue caratteristiche perchè quest'anno è mancato troppo un filtro davanti alla difesa a protezione della retroguardia milanista. La concorrenza per Fofana non manca, tra cui anche quella della Juventus, e per questo in via Aldo Rossi vorrebbero provare a prenderlo prima dell'inizio dell'Europeo per evitare che poi le pretendenti per il centrocampista francese aumentino ulteriormente. Commentando l'interesse del Milan, Fofana ha dichiarato qualche tempo fa a Milannews.it: "Tutti conoscono il Milan e il suo palmares. È un club enorme".