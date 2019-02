Probabile formazione - A Bergamo l'once de gala 'con l'elmetto'. Diavolo confermato in blocco

Una battaglia sportiva nella quale è necessario utilizzare l'elmetto. È questo il messaggio espresso in conferenza stampa da mister Gattuso che, alla vigilia di Atalanta-Milan, non ha utilizzato mezzi termini per descrivere la formazione di Gasperini. A Bergamo ci vorrà una sorta di impresa sportiva perché, passare all'Atleti Azzurri d'Italia, ormai è impresa ardua per chiunque... chiedere alla Juventus e ai sogni di Triplete infranti proprio sul campo degli orobici. Servirà un Diavolo quasi perfetto, il miglior Milan possibile vestito con il suo abito buono, quell'once de gala capace di chiudere la difesa (migliore retroguardia d'Europa insieme al Barcellona da dicembre) ed innescare un pistolero caldissimo.

In porta, zero dubbi, spazio ancora a Gigio Donnarumma. Davanti a lui, toccherà a Musacchio e capitan Romagnoli cercare di contenere ed annullare le avanzate di Duvan Zapata e Josip Ilicic, innescati dalla fantasia di Gomez. Gli esterni, praticamente intoccabili, con Calabria a destra e Rodríguez a sinistra. Centrocampo di quantità ed estro, un mix vincente, formato da Kessié, la diga Bakayoko e Paquetá reduce dal suo primo gol milanista. In attacco, Suso e Çalhanoglu avranno compiti specifici per mandare in porta Piątek, reduce da una impressionante striscia di 4 gol in altrettante partite.

Questa la probabile formazione rossonera: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piątek, Çalhanoglu.