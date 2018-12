Probabile formazione - Gattuso ne cambia due rispetto al Torino. Reina torna titolare in coppa, Castielljo prende il posto di Suso

Gennaro Gattuso non si è nascosto davanti all’Olympiakos, sottolineando in conferenza stampa tutta l’importanza della partita. La gara di domani sera, per usare le parole del tecnico rossonero, è fondamentale per la società e per tutti noi. I due risultati utili su tre, quindi, non tranquillizzano Gattuso che ha dimostrato consapevolezza riguardo i pericoli del match, provenienti tanto dal campo quanto dagli spalti dello stadio Karaiskakīs. Per questo motivo, le variazioni nella rosa milanista saranno limitate, soltanto due.

REINA IN PORTA, ABATE CONFERMATO – Gennaro Gattuso dovrebbe riconfermare l’undici titolare schierato nel pari di San Siro contro il Torino, con sole due novità. La prima di queste, annunciata, sarà la presenza di Pepe Reina tra i pali. Il portiere spagnolo è infatti designato alle coppe e domani sarà regolarmente in campo. Davanti a lui, Abate giocherà la terza partita consecutiva da difensore centrale, al fianco di Zapata, nonostante il rientro tra i convocati di Musacchio, non ancora pronto per partire dall’inizio dopo la lesione al legamento crociato posteriore. Infine, Calabria e Rodriguez saranno i terzini.

SUSO NON AL MEGLIO, C’È CASTILLEJO – La condizione di Suso è una delle note dolenti della giornata odierna. Gattuso, in conferenza, ha precisato che a livello strumentale lo spagnolo non ha niente, pur accusando alcuni fastidi. Per questa ragione, il tecnico rossonero sarebbe intenzionato a non rischiare il numero 8, lanciando al suo posto Samu Castillejo, che in stagione ha già dimostrato di saper far bene. Dalla parte opposta del centrocampo sarà confermato anche Hakan Calhanoglu, alla ricerca della forma migliore dopo il lampo visto contro il Dudelange.

ALLA RICERCA DEL GOL – Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone comporranno il terminale offensivo nel 4-4-2 disegnato da Mister Gattuso. Entrambi i centravanti saranno determinati a trovare la rete contro la formazione greca per ragioni differenti. Infatti, mentre l’argentino sta ancora provando a sbloccarsi dopo il rientro dalla squalifica in Serie A, il numero 63 vorrà confermare il buon momento di forma, andando a caccia del gol numero 11 in Europa League.

Questa dunque la probabile formazione del Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.