Probabile formazione - Gattuso non cambia: contro il Cagliari gli stessi XI schierati contro la Roma

Squadra che vince non si cambia, o meglio, squadra che funziona non si cambia. Gennaro Gattuso è stato convinto dalla formazione schierata domenica scorsa contro la Roma allo Stadio Olimpico ed è pronto a riconfermarla anche per la sfida di domani sera contro il Cagliari a San Siro. Sarà un test importante quello contro la squadra sarda. I rossoblu si presenteranno al Meazza desiderosi di strappare qualche punto al Milan, per mantenere le distanze dalle squadre invischiate nella lotta per la salvezza. I rossoneri, invece, sono chiamati a vincere per tornare al quarto posto, momentaneamente nelle mani di Roma e Lazio, che hanno già giocato.

NESSUN CAMBIO – Non ci saranno, quindi, cambi nel XI che domani inizierà la sfida contro il Cagliari. Ancora una volta, Davide Calabria sarà preferito ad Andrea Conti nel ruolo di terzino, mentre sulla fascia opposta verrà schierato Rodriguez. Musacchio e Romagnoli comporranno la coppia di centrali che difenderà la porta di Donnarumma.

TRIDENTI – Nessuna variazione, infine, neanche nei due tridenti della formazione, quello di metà campo e quello offensivo. La mediana milanista sarà composta, nuovamente, dal trio Kessie, Bakayoko e Paquetà, nonostante il rientro tra i convocati di Biglia, ancora non in condizione per una maglia da titolare. Il brasiliano si è adattato più velocemente di quanto ci si aspettasse e ormai è diventato un punto fermo del centrocampo del Milan.

Rapido nell’adattarsi è stato anche Piatek, i cui gol non si sono fatti attendere. Il polacco sarà il terminale offensivo del Milan, contro la formazione di Maran, coadiuvato da Suso e Calhanoglu.

Questa dunque la formazione del Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.