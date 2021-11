Probabile formazione: Giroud-Ibra in ballottaggio. Panchina per Bennacer (PODCAST)

L’infortunio di Ante Rebic cambia i piani di Stefano Pioli sulla gestione di Rafael Leao. Il portoghese avrebbe dovuto lasciar spazio al compagno croato nella partita di domani sera contro la Fiorentina, ma il problema ai flessori rimediato da Rebic al termine dell’allenamento odierno ha cambiato tutto. Leao si unirà a Brahim Diaz e Saelemaekers sulla linea dei tre trequartisti alle spalle di uno tra Giroud e Ibrahimovic, con Pioli che prenderà la decisione soltanto dopo l’allenamento di domani mattina.

In mezzo al campo, panchina per Ismael Bennacer che lascerà spazio al duo formato da Tonali e Kessie e sarà una delle alternative a gara in corso, così come Bakayoko e il rientrante Messias, che torna finalmente a disposizione.

In difesa, Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra con la coppia Tomori-Romagnoli in mezzo.

Nel podcast tutto l’approfondimento.