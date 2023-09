Probabile formazione Milan: Adli ancora dall'inizio, torna anche Maignan

vedi letture

Archiviato anche il successo contro il Cagliari, per il Milan di Stefano Pioli è il momento di iniziare a pensare da subito alla gara contro la Lazio in programma sabato 30 alle ore 18:00. Dovrebbero esserci diverse novità di formazione tra i rossoneri, tra cui il rientro tra i pali di Mike Maignan, rimasto ai box nelle ultime due partite a causa di un piccolo problema muscolare. Anche Calabria dovrebbe prendere il posto di Florenzi in difesa, ballottaggio in corso ma il capitano al momento è avanti, mentre il resto della linea è confermato.

A centrocampo Loftus-Cheek e Reijnders sono sicuri del posto, con loro ci sarà nuovamente Yacine Adli. Davanti, invece, tornano Olivier Giroud e Rafa Leao dal primo minuto, con Pulisic a completare il tridente.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo

8 Loftus-Cheek, 7 Adli, 14 Reijnders

11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao

All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Sportiello; Florenzi, Kjaer, Bartesaghi, Pellegrino; Pobega, Musah; Chukwueze, Okafor, Romero.

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Krunic, Caldara

In dubbio: Jovic

Squalificati: /

Diffidati: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MASSA

Assistenti: VECCHI – PERROTTI

IV uomo: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Data e ora: sabato 30 settembre alle 18:00

Tv: DAZN, Zona DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it