Probabile formazione Milan: c'è Jovic al centro dell'attacco, Pobega titolare. Il baby Camarda in panchina

Dopo il pareggio amaro di Lecce e terminata la sosta per le nazionali, il Milan di Stefano Pioli è pronto per tornare in campo. I rossoneri ospiteranno sabato sera alle 20.45 la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri dovranno fare a meno di alcune assenze importanti come quelle di Leao, infortunato, e Giroud, squalificato per due giornate, ma anche quella di Okafor. Ci saranno diversi cambi di formazione rispetto all'undici sceso in campo nella trasferta di Lecce.

Confermato il blocco difensivo, a centrocampo Pioli potrebbe dare un turno di riposo a Rade Krunic, che tornerà poi titolare martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund. Contro i viola ci saranno Yunus Musah, che sarà poi squalificato contro i tedeschi, Tijjani Reijnders e Tommaso Pobega. Ruben Loftus-Cheek è recuperato, ma partirà inizialmente dalla panchina. Davanti, invece, Pioli pensa ad un tridente inedito: Pulisic prenderà il posto di Leao sulla sinistra, Chukwueze a destra e in mezzo Jovic visto che si è infortunato anche Okafor. Verso la prima convocazione il giovanissimo (15 anni) Francesco Camarda, che ha scelto la maglia numero 73.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo

80 Musah 14 Reijnders 32 Pobega

21 Chukweuze 15 Jovic 11 Pulisic.

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Romero, Camarda.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Kjaer, Leao, Okafor.

Squalificati: Giroud

Diffidati: Musah

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

TV e streaming: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it

Ore: 20.45