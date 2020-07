Probabile formazione Milan: Calhanoglu ce la fa, Jack in vantaggio su Paquetà. Ibra ancora titolare

Archiviata la Lazio, superata con un netto 3-0 all'Olimpico, il Milan si appresta a sfidare la Juventus, attesa domani sera a San Siro. Stefano Pioli sembra propenso a confermare la formazione di sabato, valutando con attenzione le condizioni di Hakan Calhanoglu, ripresosi dalla contrattura al polpaccio sinistro rimediata a Roma.

BLOCCO DIFENSIVO - Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Non ci sono dubbi per il tecnico rossonero che, in questo campionato, ha cambiato soltanto nella trasferta di Ferrara, tra l'altro unico passo falso dal post lockdown. Difficile rinunciare a questo Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez sono due pilastri e Conti sembra aver definitivamente scalato le gerarchie a destra. Davanti al quartetto difensivo ci sarà, come al solito, il duo Kessie-Bennacer.

CALHANOGLU E NON SOLO - I principali dubbi della vigilia erano rivolti alle condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito malconcio dall'Olimpico. Il turco ha recuperato in tempo di record e dovrebbe partire dall'inizio anche contro la Juventus. Conferme anche per Saelemaekers, mentre Bonaventura è in ballottaggio con Paquetà (il marchigiano è in vantaggio sul brasiliano). Ibrahimovic è destinato ancora una volta a partire titolare, mentre Rebic si siederà in panchina pronto a fare staffetta con lo svedese, non ancora pronto per giocare tutta la partita.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura (Paquetà), Calhanoglu; Ibrahimovic.