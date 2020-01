Probabile formazione Milan: Donnarumma dal primo minuto, Kjaer confermato

Giornata di vigilia, quella odierna, dell'importante match tra Milan e Udinese. La gara, valevole per la prima giornata di ritorno di Serie A, vedrà un Milan in fiducia, reduce da due risultati positivi come le vittorie di Cagliari e quella in Coppa Italia contro la Spal, affrontare un'altra squadra in ottima forma come l'Udinese, rigenerata dalla cura Gotti e reduce da tre successi consecutivi. Stefano Pioli, contro i friulani, confermerà il modulo delle ultime due uscite (il 4-4-2) che vedrà protagonisti molti dei giocatori visti in campo mercoledì contro la Spal.

DIFESA - Da Donnarumma a Donnarumma: questo, in un certo senso, sarà il cambio più importante nel reparto arretrato con Antonio che tornerà a sedersi in panchina per lasciare spazio al rientrante Gigio. La linea a quattro, invece, sarà confermata con Conti sulla destra, al centro la coppia Kjaer-Romagnoli e sulla sinistra l'insostituibile Theo Hernandez. Debutto in campionato con la maglia rossonera per il difensore danese, apparso in forma nella gara di mercoledì.

CENTROCAMPO - Confermata la solida e produttiva linea a quattro a centrocampo, Stefano Pioli continuerà la staffetta in mediana tra Krunic e Kessiè. Il centrocampista bosniaco, infatti, lascerà spazio all'ivoriano che si collocherà al fianco dell'insostituibile Bennacer. Sulle fasce, invece, confermato a destra il rinato Castillejo mentre sulla sinistra spazio ancora a Bonaventura preferito all'infortunato Calhanoglu e al deludente Paquetà.

ATTACCO - Coppia che segna non si cambia: questo, in un certo senso, potrebbe essere il motto di Pioli considerati soprattutto i tanti problemi in zona gol avuti nei mesi scorsi. Ibrahimovic e Leao, quindi, saranno in campo anche nella gara contro l'Udinese con Piatek in panchina che scalpita per dimostrare che il gol con la Spal non è un caso ma un ritorno alla regolarità.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2): G. Donnarumma; Conti; Kjaer; Romagnoli, Theo; Castillejo; Kessiè; Bennacer; Bonaventura; Ibrahimovic; Leao.