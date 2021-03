Probabile formazione Milan: emergenza in attacco per Pioli, dubbio a sinistra. Torna Tomori dal 1'

Mister Pioli è in totale emergenza. Nell’allenamento di oggi l’allenatore rossonero ha perso anche Ante Rebic, che si aggiunge alla lunga lista di indisponibili (Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer e Maldini). Formazione quasi obbligata per il mister, che contro l’Hellas Verona in attacco potrà contare solo solo su Rafael Leao, chiamato al riscatto dopo la brutta prestazione contro l’Udinese.

RIPOSA KJAER, TORNA CALABRIA – Doppio cambio in difesa rispetto all’ultimo match di campionato contro la squadra di Gotti. Kalulu, uscito dal match contro i bianconeri non nelle migliori condizioni, tornerà in panchina per Davide Calabria. Fuori anche Kjaer, Tomori prenderà il suo posto. Al fianco del difensore inglese ci sarà capitan Romagnoli. Confermati Theo Hernandez a sinistra e la coppia di mediani Kessiè-Tonali.

EMERGENZA IN ATTACCO – Ibrahimovic, Rebic, Calhanoglu e Mandzukic. No, non è l’attacco che giocherà domani pomeriggio contro il Verona, ma sono i giocatori che mister Pioli non potrà avere a disposizione. Leao confermato prima punta. Dietro di lui: a destra Castillejo, in mezzo ci sarà Krunic e a sinistra Saelemaekers è in vantaggio su Hauge e Brahim Diaz.

MILAN 4-2-3-1: Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo, Kessié, Tonali, Castillejo, Krunic, Saelemaekers, Leao. All. Pioli.