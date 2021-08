Probabile formazione Milan: esordio per Maignan e Giroud. Diaz, Tonali e Leao dal 1', Florenzi in panchina

Riparte il campionato, riparte il Milan! Dopo un'ottimo precampionato, domani alle 20.45, allo stadio Marassi di Genova, i rossoneri sfideranno la Sampdoria per la prima giornata di campionato. Sono pochi i dubbi di formazione per mister Pioli, soprattutto perché alcune scelte saranno obbligate. La società rossonera, comunque, si sta muovendo sul mercato per chiudere ancora un paio di colpi e aumentare la qualità della rosa, richiesta specifica dell'allenatore rossonero.

LA PRIMA DEI FRANCESI (E DI FLORENZI) - Dopo l'addio di Donnarumma, il Milan ha sostituito il portiere azzurro con Mike Maignan, l'anno scorso campione di Francia con il Lille. Ottimo il precampionato del portiere francese, che non ha mai subito gol e ha parato un rigore a Gareth Bale nell'amichevole contro il Real Madrid. Maignan, dunque, partirà titolare nella gara contro la Sampdoria. Assieme a lui, anche Olivieri Giroud esordirà con la maglia del Milan in gare ufficiali, sostituendo Zlatan Ibrahimovic, ancora indisponibile dopo l'infortunio della scorsa stagione contro la Juventus. L'ex Chelsea ha realizzato tre gol in quattro presenze nel precampionato rossonero. Prima convocazione anche per Alessandro Florenzi, che andrà in panchina contro i blucerchiati.

OUT KESSIE', C'E' TONALI - Davanti alla porta del francese Mike Maignan mister Pioli schiera la solita difesa a quattro composta dai centrali Kjaer e Tomori e The e Calabria sulle fasce. A centrocampo occasione per Sandro Tonali, che dopo l'infortunio muscolare di Kessiè partirà subito titolare al fianco di un Bennacer non ancora al 100% dopo la positività al Covid-19 di qualche settimana fa. Sulla trequarti: Saelemaekers confermato a destra, Diaz dietro a Giroud e Leao a sinistra in vantaggi su Ante Rebic.

Questa la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli