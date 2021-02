Probabile formazione Milan: in difesa Romagnoli e Kjaer. Rebic titolare, out Leao

Domani alle 15.00 andrà in scena la partita più importante dell'anno sportivo corrente. A San Siro, infatti, si sfideranno Milan ed Inter nella terza stracittadina della stagione. Un derby che vale doppio: sia per possedere il classico scettro della città, sia per la classifica, dato che in ballo c'è il primato del campionato. E il Milan lo farà con due assenti molto importanti: contro l'Inter, di fatto, non saranno della partita Ismael Bennacer (uscito malridotto dal match di Europa League a Belgrado) e Mario Mandzukic (che ha dato forfait all'ultimo per un affaticamento muscolare).

FUORI TOMORI - Davanti al solito Gigio Donnarumma agiranno Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli, la coppia di difesa che ha trascinato il Milan in alto da inizio stagione. Out, dunque, Tomori, nonostante l'inglese sia reduce da prestazioni più che sufficienti nell'ultimo periodo. A destra tornerà dalla squalifica Davide Calabria, mentre a sinistra - nella sfida contro Achraf Hakimi - spazio all'onnipresente Theo Hernandez.

TONALI E REBIC TITOLARI - A centrocampo, con l'assenza di Ismael Bennacer, Stefano Pioli schiererà la coppia Tonali-Kessie. Dietro a Zlatan Ibrahimovic ecco il terzetto da superclassico: Rebic a sinistra, Calhanoglu in mezzo ed Alexis Saelemakers a destra. Panchina, quindi, per Rafael Leao, che all'andata era stato decisivo con l'assist ad Ibrahimovic nel gol del momentaneo 2-0.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.