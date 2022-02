Probabile formazione Milan: Kessie torna in mediana, trequarti invariata

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giovedì 24 febbraio, vigilia di Milan-Udinese. Dopo il (mezzo) passo falso di Salerno, i rossoneri ospiteranno a San Siro i friulani di Cioffi: vietato ripetere gli stessi errori dell'Arechi, anche perché le possibilità che anche le concorrenti per il primo posto sbaglino ancora sono prossime allo zero. Ed ecco perché mister Pioli schiererà la miglior formazione possibile attualmente disponibile: andiamo a vedere nel dettaglio e possibili scelte del tecnico rossonero per la sfida di Serie A di domani pomeriggio alle 18:45.

REPARTO INVARIATO - Giroud centravanti, dietro di lui, da sinistra a destra, Rafael Leao, Brahim Diaz e Junior Messias. Questi i calciatori che attualmente danno più garanzie a Pioli, saranno loro a scendere in campo dall'inizio contro i bianconeri. In panchina, pronti a subentrare, ci saranno Ante Rebic, autore del definitivo 2-2 contro la Salernitana, Alexis Saelemaekers, Samu Castillejo e Daniel Maldini. Bisognerà aspettare ancora un po' per vedere Lazetic tra i convocati, ma il mister in conferenza ha detto che non manca molto.

RITORNA KESSIE - Dopo le due panchine consecutive contro Sampdoria e Salernitana l'ivoriano, complice anche l'assenza per squalifica di Ismael Bennacer, tornerà a fare coppia con Sandro Tonali in mediana. Pioli ha voluto lasciare fuori ogni possibile polemica riguardante contratti e rinnovi, affermando nuovamente che i suoi giocatori sono grandi professionisti a prescindere dalla scadenza. Krunic e Bakayoko le alternative dalla panchina.

DIFESA TIPO - Maignan in porta e linea a quattro composta da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Proprio il terzino francese è stato l'uomo in più dei rossoneri in questo 2022, in campo e fuori: rinnovo e prestazioni, condite da assist e gol, davvero molto convincenti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.