Probabile formazione Milan: Kessie torna sulla trequarti, Pioli si affida ancora a Leao

Vigilia di Milan-Genoa, match in scena a San Siro domani sera a partire dalle ore 21:00. Il periodo di forma dei rossoneri non è molto positivo, ma basta davvero poco per ritornare con forza in carreggiata. Ecco perché anche domani ci sarà il pubblico delle grandi occasione: al Meazza sono attese quasi 70 mila persone. Pioli non recupera Ibra, Romagnoli e Castillejo, ma ritrova Bennacer e Rebic: andiamo a vedere nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico rossonero per affrontare il Genoa di Blessin.

ANCORA KESSIE - Giroud punta centrale, e non potrebbe essere altrimenti vista l'assenza di Zlatan. Dietro di lui Pioli punta ancora su Rafael Leao, il portoghese può spaccare la partita con la sua velocità, Kessie al centro e uno tra Saelemaekers e Messias sulla destra: ballottaggio in corso, al momento è in vantaggio il belga.

ISMA E SANDRO - Con Kessie avanzato sulla trequarti Pioli si toglie dall'imbarazzo della scelta: in mediana Ismaele Bennacer, che ha recuperato dal fastidio muscolare che gli ha fatto saltare la trasferta torinese, e Sandro Tonali. I due centrocampisti, al netto di qualche acciacchino, sono sicuramente tra i più in forma al momento e il mister fa molto affidamente su di loro.

I SOLITI - Maignan tra i pali, e non potrebbe essere altrimenti. Calabria sulla destra, coppia centrale formata da Fik Tomori e Pierre Kalulu, sulla sinistra Theo Hernandez. Scelte quasi obbligate viste le assenze di Romagnoli e Florenzi, ma questa linea sta dando sicurezza e solidità nell'ultimo periodo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saele (Messias), Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli.