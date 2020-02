Probabile formazione Milan: Kjaer e Rebic confermati, un solo cambio rispetto al derby

Il Milan domani affronterà la Juventus a San Siro, cercando di ripartire dal primo tempo del derby. Per tale ragione Stefano Pioli è propenso a confermare in blocco, o quasi, la formazione che ha fatto così bene contro i nerazzurri per quarantacinque minuti. L'unico cambio in vista è in difesa, dove Andrea Conti, squalificato, sarà sostituito da Davide Calabria.

UNICA VARIAZIONE - Come sottolineato in precedenza, Conti è squalificato e sarà rimpiazzato da Calabria. La retroguardia sarà poi completata da Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, portiere titolare sia in campionato che in Coppa Italia. Come accaduto nel derby Kjaer è favorito su Musacchio: sarebbe una conferma importante per il danese, attualmente davanti nelle gerarchie rispetto all'argentino.

BINOMIO OVVIO - Con Biglia e Krunic infortunati, Pioli non dispone di alcuna alternativa per Kessie e Bennacer come coppia centrale di centrocampo. I due calciatori africani avrebbero comunque giocato titolari anche senza la distorsione che ha colpito l'ex Lazio.

TRE DIETRO IBRA - Impossibile fare a meno di Zlatan Ibrahimovic in questo momento, il quale, anche contro la Juventus, dovrebbe essere coadiuvato dal trio offensivo formato da Castillejo, Calhanoglu e Rebic. Il turco agirà nuovamente alle spalle dello svedese, mentre Castilejo e Rebic saranno larghi con la licenza di inserirsi e puntare alla porta.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.