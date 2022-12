Probabile formazione Milan: Lazetic verso una maglia da titolare, qualche cambio rispetto all’Arsenal

MilanNews.it

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, continua la Dubai Super Cup dei rossoneri. La squadra di Pioli, alle ore 16.30 di domani, affronterà il Liverpool di Klopp. Occasione importante per il Milan per migliorare la propria condizione fisica e mettere sempre più minutaggio nelle gambe in vista della prima partita di campionato al rientro dopo la paura per il Mondiale contro la Salernitana.

Mister Stefano Piolo dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione scesa in campo martedì contro i Gunners. In porta ci sarà ancora Tatarusanu, visto anche il recupero di Maignan dopo il problema al polpaccio, difesa a quattro confermata per tre quarti: Thiaw infatti è in vantaggio su Fikayo Tomori. A centrocampo dovrebbe andare in panchina Vranckx per dare uno po’ di spazio a Rade Krunic. Davanti confermata la stessa trequarti vista contro l’Arsenal, mentre davanti sarà Marko Lazetic ad agire come centravanti.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN 4-2-3-1:

Tatarusanu

Kalulu Thiaw Gabbia Pobega

Tonali Krunic

Saelemaekers Adli Rebic

Lazetic